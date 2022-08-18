台南市長黃偉哲（右四）表示，市府今年將再積極拓展日本市場。（張毓翎攝）

農委會主委陳吉仲（右三）今天會中強調，為穩定價格，即便目前規畫收購2500公噸的文旦加工果，若有需求，將無上限收購。（張毓翎攝）

台南麻豆文旦進入產季，今年首櫃外銷日本的文旦，18日在麻豆農會裝箱啟航。台南市長黃偉哲表示，台灣文旦去年銷日，打開中斷近20年的日本市場，消費者也反應良好，今年再接再厲，希望讓更多日本人及其他國家的消費者愛上台灣文旦。

黃偉哲說，台南三大主力農產品為鳳梨、芒果、文旦，以芒果為例，日本市場接受度已經很高，很多人都知道台灣的芒果；鳳梨部分，去年政府積極推動日本外銷市場，逐漸打開知名度和通路，至於文旦，去年重返中斷近20年的日本市場，今年將再積極拓展日本市場。

台南今年第1櫃約2公噸輸往日本的文旦，在黃偉哲、農委會主委陳吉仲、立委郭國文、台灣區蔬果輸出同業公會理事長蘇雲嶢等人一同見證下，18日在麻豆區農會裝箱啟航，經過連續12天1℃的低溫殺蟲檢疫後，將在中秋節前宅配直送日本消費者手中。

市府農業局表示，此次由台灣區蔬果輸出公會偕同多家外銷日本業者，共同協助台南文旦外銷日本，輸日文旦採線上及實體販售，每盒3公斤，裡面6到8顆裝，售價新台幣1850元；此外為拓展日本市場，市府輔導轄內業者推動網路訂購空運直送日本服務，8月26日前可至https://reurl.cc/YXdbpn網站下單訂購。

陳吉仲說，今年台灣文旦減產1成、約7000公噸，剛好是去年外銷總量，因此，今年台灣文旦被禁止銷陸的衝擊不大；反倒是文旦採收的節氣「白露」距離中秋節僅短短3天，文旦內銷壓力大。不過他強調，為穩定價格，即便目前規畫收購2500公噸的文旦加工果，若有需求，將無上限收購。