台中市政府警察局刑事警察大隊偵五隊日前執行網路巡邏，發現有人涉嫌網路販毒，將毒品外包裝印上「益生飲」字樣，還標註「活力能量飲、買5送1」廣告字樣，並追查暱稱「○○獅郎」的蘇嫌，在蘇交易時當場逮捕，訊後依違反毒品罪嫌送辦。

大偵五隊長朱政憲表示，警方當時一發現20歲蘇嫌剛好進行毒品交易，警立刻掏槍斥喝「不許動」、「下車」，隨後遭警方打開車門將蘇拉下車，壓制在地，蘇嫌並表示身上有K毒，幹員隨即在轎車門內扶手門飾板，敲開後起獲毒品。

朱政憲說，偵辦人員針對查扣物品調查，該集團販售的毒品咖啡包有幾種，分別印有「益生飲」、「精氣神馬卡」字樣，還掛上「1兆2仟億的好菌」、「引爆你的能量 給你元氣十足」等吸引標語，經檢測包裝內粉末，通通含有國家禁止的第3級毒品，單看外表根本無從識別，用來引誘民眾吸食及躲避警方追查，如吸食恐染上吸毒惡習。

朱政憲指出，警方在網路追查蘇嫌疑似販賣毒品行為，自稱「小本生意、恕不賒帳、只收現金」等，經報請台中地檢署指揮偵辦，於今年3月間在犯嫌進行毒品交易時，於交易地點埋伏佈下天羅地網。

警方共查扣毒品咖啡包28包（毛重計102.8公克）、愷他命4包(毛重5.7公克)、智慧型手機1支、現金1萬5800元等，全案偵結後以違反毒品危害防制條例第4條規定起訴，最輕判7年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。

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