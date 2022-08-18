【全程字幕】拿「這事」反問！酸陳時中3+11會議紀錄藏監察院 柯文哲嗆搞清楚：也要封存30年？

陳水扁預言黃珊珊會遭棄保 柯文哲：重回「這情況」才會出現

前總統陳水扁17日在網路節目中表示，2022年台北市長選舉絕對會棄保，而黃珊珊被保的機會，應該是相對比較少，對此台北市長柯文哲表示，這就考驗台灣人民的智慧，如果台灣不再被藍綠意識形態綁架，選舉的結果就是另外一種面貌，就看看今年這場選舉台灣人民的進化程度到哪裡，這也是個考驗。

柯文哲今天參加「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」會前受訪表示，選舉是考驗人民的道德和智慧，而今年選舉在林智堅的論文事件，顯然是考驗台灣人民的道德關卡，大概已經通過了，下一關是考驗台灣人民的智慧，如果還要綁在過去藍綠意識形態的對抗，心中只有藍綠再也沒有選擇，國家的執行力、社會安全，國際民生、國防安全都不管的話，這個棄保的問題才會出現。

另提起台北市副市長黃珊珊828辭職參選後，柯文哲是否會參加選務，柯則表示，做為同事，她的選舉一定會關心，也會去活動給他加油打氣，一些建議也會提供，後媒體問及會擔心民進黨刻意將你跟黃珊珊綁在一起操作嗎？柯則表示，小英總統都把人叫到官邸去了，我都還沒有幹過這種事。

柯又再提起，知道陳時中很認真執行民進黨的選戰策略，就是把柯文哲搞成第四組候選人，如果可以的話也把陳佩琪搞成第五組候選人，每天在炒作藍綠對抗，來拉抬他的聲勢。黃珊珊則表示，比賽還沒開始，請大家都要努力，每天都在想棄保，那就什麼事都不用做了。