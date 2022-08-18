彩晶(6116)今天舉行線上法說會，對於下半年展望，經營階層認為，彩晶產品跟客戶分散，受市場衝擊較小，除了年底設備機台改造更新，稼動率約在8成多外，仍可維持9到9成5稼動率，優於其他面板廠。下半年ASP價格小幅向下，但材料成本也會抵減，下半年整體毛利率可與上半年接近持平。

彩晶第二季營收44.93億元，季減9％，年減44％；毛利率11％，季減4個百分點，年減36個百分點；營業利益1.5億元，季減49％，年減95％；稅後淨利0.19億元，較上季轉盈，年減99％，每股盈餘0.01元。

第二季底存貨16.62億元，存貨周轉天數由第一季40天降到39天，第二季出貨量小幅季增1.12％，ASP下降至39美元，較上季下跌幅度13.6％。

整體市況方面，彩晶指出，電視、IT、手機今年第二季開始狀況不佳，各面板廠商開始下修需求，進入第三季，各面板廠調整產能、產能稼動率約在7成上下。

今年功能機持續遞減，2021年銷售3.15億支，今年預期只有2.76億支；智能機原本預估今年13.5億支，略高於去年，但現在看來會下修3.7％幅度，跌破13億支，下修比例數字甚至會更高。IT今年第一季末下修整個NB或平板，NB相較去年降幅15％、平板降幅11％。

車載市場相對較佳，但原本預期11.5％成長幅度，受缺料影響，目前預估成長4.2％。其中，大陸及歐洲成長受限，大陸第二季主要受到封城及經濟成長率下行影響，不過，6月後已經回到一個月200萬台水準，預期車用面板第三季會進入成長期。

2023年需求成長產品，彩晶認為，主要在車用面板、OLED電視及公共顯示器，手機、IT則微幅上下震盪。彩晶車用面板今年下半年會與上半年持平，第四季車市旺季需求將帶動出貨增加，2023年成長幅度會比今年更大，預期有30~50％年增率。

彩晶也指出，由於市場變動快，第三季ASP目前有下行風險，無法明確預估ASP降幅，但公司彈性調整產品組合，努力維持獲利空間，另外，材料成本抵減，下半年毛利率力求接近上半年。

公司原本2021年針對今年有次世代計畫要啟動，因為市場因素，今、明兩年主要還是以因應產品升級、以提升設備能力為主，新產能規畫暫時擱置。