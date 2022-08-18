針對高雄昨日發生醫院槍擊案，高市議會國民黨團今舉辦記者會強調槍擊案件頻傳，強力抨擊高雄治安不佳。對此，高雄市長陳其邁也回應，昨日案件基層警察迅速破案，不希望有心人藉由這種酸言酸語，打擊基層同仁的士氣，汙衊高雄警察，他說：「應給基層警察弟兄鼓勵跟支持，而不是一味進行政治操作，我非常不以為然」

高醫耳鼻喉科門診候診區昨日發生槍擊案，雖然凶嫌逃亡4小時後迅速被警方逮，但這也讓高雄市議會國民黨團開記者會抨擊，高雄槍擊案頻傳，又不斷發生嚴重的公安、治安事件，讓民眾陷入恐慌，市府應該好好檢討。

對此，高雄市長陳其邁18日到高雄軟體園區出席活動時，他表示要高度肯定，且支持基層的警察弟兄，他說：「昨天4個小時就破案，在第一現場10多位基層警察弟兄出生入死、保護人民安全，我想我是非常感動，也非常感謝他們。」

但話鋒一轉，他說：「我們也不希望說他們在出生入死時候，有心人藉由這種酸言酸語，打擊基層同仁的士氣，汙衊高雄警察，事實上在這2年，他們不僅在重大刑案或槍擊案發生率都降低，破獲率都增加，我們應該多給基層警察弟兄更多鼓勵跟支持，而不是一味進行這種政治操作，我非常不以為然」。

至於被問到選舉進入倒數階段，在兼顧市政和選戰下，競選團隊有何規劃？他說，現在還沒有時間思考這個問題，仍以市政優先，包含產業投資轉型還有到交通建設，以及讓社會住宅、租金補貼、公托幼教等等，希望跟時間賽跑來加速進行，這是2年拚4年對市民的承諾，一分都不能停，選舉等過一段時間再說。