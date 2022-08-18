台中市長盧秀燕17日獲國民黨提名競選連任，18日接受震傳媒主持人黃光芹訪問，黃光芹提到蔡其昌的競選團隊一字排開是「輔選國家隊」來勢洶洶，盧市長要如何因應？盧秀燕表示，自己向來都不是跟對手選，而是盡全力爭取人民認同。

黃光芹說，上次選舉盧市長以21萬票打敗林佳龍，這次蔡其昌競選團隊由副總統賴清德擔任榮譽主委、前立法院長蘇嘉全擔任競選總部主委，宛如「輔選國家隊」，蘇嘉全也邀宴農會總幹事並邀蔡其昌、農委會主委陳吉仲出席，會不會害怕蔡其昌來勢洶洶？

盧秀燕坦言，「不怕但有壓力」，我知道中央政府的力量有多大，若要動用國家資源的確是非常龐大的壓力跟力量。國家要動用資源來選舉，對其他候選人來說確實會有很大的壓力，政治雖然困難，但為民服務要勇往直前、永不畏懼，雖有壓力但我會努力前進。

盧秀燕強調，我的理念是為民喉舌、解決人民的困難，因此我不太跟對手在選，我都勉勵自己要訴諸民眾，選舉過程中發掘一些台中的問題，上次得知選民對空汙等議題有很多意見，透過跟民眾對話，爭取人民認同機會。

黃光芹問到，以台中市來說像是烏日外來人口很多，候選人爭取3到4成中間選民支持，若改變理由充分的話台中市民可以接受改變，有點像美國搖擺州的概念，傳統打法除藍營的票外，上次選戰派系對你的支持度如何？

盧秀燕強調，有人說台中是搖擺州，是因台中市民超越自己，用傳統的觀念來判斷台中市的政治結構有時候可能不是那麼準確。台中人不會劃地自限，只要是好的人，不論政黨、地域、出身，他們會支持你；台中派系也很大氣，以傳統的地域組織或農會為主，結合力量做更多事情，若能展現理念重視他們的心聲，說到做到，他們會給你機會，但汰換也毫不留情。與其說是搖擺不如說是台中人自己作主。