行政不中立？前新竹市長林智堅原代表民進黨參選桃園市長，但因涉及論文抄襲被台大撤銷學位，宣布退選後由立委鄭運鵬接替參選；但國民黨桃園市議員梁為超質疑，不論林智堅或鄭運鵬，跑行程都跟桃園市長鄭文燦黏緊緊，有如「燦寶」；桃園市新聞處長詹賀舜還為此反擊媒體質疑，有如鄭運鵬的發言人，怒斥行政不中立。

梁為超今(18日)以「燦寶」為標題發文寫道：「年底大選倒數99天，桃園市長選舉在林智堅論文事件後陷入一團迷霧，民進黨胡亂的提名與撤換候選人讓選舉焦點無法聚焦於人民生活令人遺憾。」

他指出，「但無論民進黨怎麼換市長候選人，從林智堅到鄭運鵬都是『燦寶』，先前國民黨議會黨團就已經批評過鄭文燦市府行政不中立，利用市政資源輔選林智堅，沒想到即便換上鄭運鵬，情況仍未改善，鄭運鵬參選一天13場行程都跟鄭文燦市長『黏條條』。」

梁為超質疑行政不中立，「當在野黨和媒體質疑市府行政不中立，桃園市新聞處長詹賀舜居然回應在野黨和媒體的質疑只是因為『張善政行程少，任意扣帽子』，張善政行程多或少，問我最知道，每次要和善哥安排共同行程，都得經過一番龍爭虎鬥，像是昨天一起到仁海宮中元慶讚，我可早早就先敲定時段才能安排上。請問詹處長怎麼知道張善政的行程數目，難道你用新聞處的資源，在監控或蒐集張善政的行程資訊嗎？」

他批桃園市府已經淪為民進黨的選舉機器，「市府必須中立，現在的情況看起來就像市長是鄭運鵬的競選總部主委、新聞處長像鄭運鵬的發言人，若坐實此事，簡直是『市庫通鄭運鵬競選總部』，臺灣民主在民進黨的戕害下只會走上回頭路。」