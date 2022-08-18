陳男不滿女兒遭徐姓男友拍裸照，2019年2月間與徐男父子談判時，毆打徐男後，指示2名兒子將他拖至廁所強拍裸照，因陳妻檢驗照片後不滿意，再拖進廁所重拍。雙方2度談判，陳男要求曾收到裸照的劉男到場，並命令兒子及申男將他毆打成傷。台中地院依強制罪、傷害罪判陳妻、2名兒子及申男各徒刑11月至6月不等，可上訴。

陳男的女兒小美在2019年2月14日與徐男相約翹家，陳家曾在網路張貼女兒失蹤訊息，引起網友關注，在同年2月24日再張貼尋獲訊息。

陳男邀徐男及父母談判到家裡談判，因徐曾拍女兒裸照，氣到對他痛毆、腳踹後，以牙還牙要求也拍他裸照， 陳的2名兒子聽父指示，將徐強拖進廁所要求自行脫衣，拍下裸照，但陳妻對照片不滿意，2人再把徐拖進廁所又重拍後，才放行。

隔天，雙方再度談判，陳男要求收到裸照的劉男到場，陳男查看手機赫然發現裸照，怒叫2名兒子與申姓友人將劉男拖出去毆打，把劉男打到身體多處挫傷、手部骨折及腦震盪。

陳妻及2名兒子、申男等都否認犯行，辯稱徐男父母都在場，怎麼可能任由兒子被強拍裸照及毆打，且案發當天警方到場時，他們也沒反映。

徐父供稱，得知兒子拍人家女兒裸照，他還不知如何處理，加上對方兇狠，不但對兒子拳打腳踢、強拍裸照，他不敢抗拒，先拿給1萬3000元給對方，答應再談。

劉男也說，陳男發現他的手機存有裸照，就叫人拖他出去打，打完後警察才到場。

陳男對徐拳打腳踢部分，因無證據已造成傷害，檢察官不起訴，指示兒子強拍裸照等犯行另案處理。法官認定陳妻等人不理性合法解決糾紛，強暴使徐男配合拍攝裸照，並痛打劉男，事後否認犯行毫無悔意，依強制罪判陳妻母子3人及申男各徒刑6月至11月不等，得易科罰金。