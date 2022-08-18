台北捷運公司經營環狀線契約於明年1月30日到期，將由新北市政府接手營運，但環狀線2020年營運迄今虧損8億餘元，若加上不續留人力的遣散費等，恐逾10億元，藍綠議員今在新北市議會質詢此事，不滿新北市政府一接手就得10億元虧損爛攤子，被北市吃得死死的，要求虧損北市也應分攤，新北市捷運局長李政安回應，會鼓勵民眾搭乘大眾運輸，把虧損賺回來。

國民黨新北市議員周勝考指出，新北市興建環狀線給北捷經營，每年還編列預算補貼北市虧損，賺錢卻算北市的，被台北市長柯文哲吃得死死的，「豈不是很衰」，認為新北市財源少，虧損北市應該也分擔一半，要求市府至少追討4億元回來，新北市審計處長張志乾答詢，依照契約新北市自負盈虧。

周勝考另建議比照公車區段票價收費方式，以淡水河為界線，新北段我們收，台北段算他們收。李政安回應，目前沒辦法，會再研究看看。

民進黨議員李坤成也不滿表示，淡海輕軌虧損新北市政府承擔也就算了，畢竟是新北捷運公司在經營，但環狀線過去都是北捷營運，明年1月新北一接手就虧了10億元，但新北市政府卻無能為力、新北市議員也無法監督。

李政安說，環狀線因受到疫情影響虧損，去年虧損5億多元，今年運量已逐步提升，新北市民對環狀線也慢慢熟悉，今年到7月虧損約2億7800萬元，虧損縮減，目前有建議北捷增加業外收入，如廣告跟停車場收費等方式，而接手營運後，至少可以省下委託管理費。

另議員也關心北捷600名員工移轉問題，李政安說，目前正調查員工續留意願，相信願意續留的員工會很多，另還會再多召募50名員工，預計9到10月就會有結果。