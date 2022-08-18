國人遭詐騙到柬埔寨打工的案件層出不窮，使得許多年輕人與家長都很憂心，台灣政府到底做了什麼？台中市長盧秀燕今天雖請假參加國民黨造勢記者會，仍向蔡英文總統喊話，呼籲總統府應召開國安會議、跨國營救身陷國外的台灣人。

盧秀燕指出，身為國家的元首，一定要守護國人安全，一個都不能少，現在台灣在海外的國人面臨生命危險，國家應高度重視，因此她要大膽提出建議，總統府應召開國安會議，窮盡外交及各種資源拯救國人，這是國家的責任，也是身為總統的責任。