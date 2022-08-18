國漫館原先預計落腳台中，但近來計畫生變，傳出有可能出走改落腳台南市，台中市議會18日定期會業務質詢藍綠議員持不同看法，綠營議員認為盧市府不積極；藍營議員則認為是中央反覆無常才導致計畫生變。

民進黨議員林祈烽批評，盧市長對國漫館設置不積極，文化局事不關己，工作報告都沒提動漫館的設館進度，先前他和立法院副院長蔡其昌及張廖萬堅委員等人到電影中心去場勘，好不容易協調讓動漫館可以留在台中，現在卻傳出動漫館要出走到台南，文化局要怎麼處理？

文化局長陳佳君說，文化局是負責新民街倉庫群的文資修復，因此事涉及市定古蹟私有產權的問題，正在積極處理協調中，等台鐵透過司法訴訟判決取得產權後，市府就可以順利和台鐵取得點交的動作；文化局非常希望而且積極爭取動漫館留在台中市。

市議員楊正中則指出，中央對國漫館選址反覆無常，至今還傳出有遷址台南的規畫，蔡其昌擔任立法院副院長不幫忙促成，還把事情全賴給盧秀燕，批評台中市政府執行不利。文化部到底怎麼想？是顏色對了什麼都可以做，顏色不對就扯後腿嗎？

新聞局表示，市府積極爭取國漫館落腳台中，市長盧秀燕當時還曾親自北上與文化部長李永得商談此事，市府體諒文化部所擬方案被行政院退回方案的無奈，只要國漫館能夠留在台中，市府會耐心等待，並配合文化部的方案進行協助。

新聞局強調，外界不了解往來過程，所以才會誤以為是市府延宕，事實上文化部與市府對於此案的轉變調整都持續進行溝通。對於所有民意代表協助協調中央，只要對國漫館續留台中有幫助，市府都表示歡迎。