告五人9月將在兒童樂園開唱。（相信音樂提供）

告五人破天荒包下台北兒童新樂園開唱，將於9月17日舉辦告五人「新樂園」2022愛在夏天演唱會，約定在專屬遊樂園同歡。告五人興奮透露：「歌曲會做了許多不同的改編，還有全新的演唱會橋段，也讓更多歌迷一起參與告五人一直很想做的事情，大家可以期待一下！」

告五人經典成名曲之一的〈愛在夏天〉被歌迷封為「夏日神曲」，也是演唱會上的必唱曲目，該曲見證了他們成軍以來的大小舞台和獎項，別具意義。這次告五人重返MV拍攝地兒童新樂園舉辦演唱會，除了延續夏日的悸動，也是兌現哈瓜們（粉絲名稱）之前許願想在遊樂園聽演唱會，寵粉第一的他們有求必應、說到做到，售票消息一出令歌迷驚喜萬分。

這回演唱會既可聽歌，還能在當日玩遍遊樂園，童心未泯的告五人也天馬行空地發揮想像，犬青表示：「如果聽慢歌會想在旋轉木馬上，一邊牽著身邊重要的人的手，一邊欣賞歌曲也許是種心動的片刻。如果是快歌，也許海盜船是個很棒的選擇，身體產生的快感，加上海盜船出現的尖叫聲可能會讓人上癮！」雲安則想在摩天輪上聽歌，笑答：「搭摩天輪時總覺得時間過得很慢，這樣演唱會也可以聽久一點，讓快樂延續！」

哲謙則明確說道：「會想在摩天輪下聽〈愛在夏天〉；在演〈好不容易〉時，則可以搭配歌詞，坐旋轉木馬唱歌；如果是激進一點的，可以在演〈醜人多作怪〉時就去做雲霄飛車。」不過告五人自招對緊張刺激的雲霄飛車卻步，「需要花一點時間給自己信心才敢搭乘」告五人「新樂園」2022愛在夏天演唱會門票8月27日於拓元售票系統啟售。