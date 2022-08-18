城中城已完全打除，目前進行整地工作，市府預計要闢建成公園。（高市地政局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市地政局今年7月15日至8月14日依法公告「高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫書30日，並將相關文件函送所有權人，公告期滿後，16日起至18日止於鹽埕區公所、22日至23日於市府四維行政中心發放補償費及救濟金。

地政局表示，16日發放價款共計三項，包括土地徵收地價補償費、建築改良物救濟金及差額獎勵金，現場領價秩序良好。原城中城所有權人都能理解並配合整個區段徵收的辦理作業，放心交給市府處理後續作業。

依據市府規劃，跨區區段徵收總面積約為1萬5080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺，與七賢國中舊址（東側部分）1萬2324平方公尺，城中城大樓舊址所在街廓闢建為公園。

七賢國中舊址（東側）土地則作為公辦社會住宅基地及抵價地，區段徵收公告後，區內各項工程將加緊辦理。城中城大樓拆竣後辦理鹽埕區公園新建工程，府北里也透過環境再生工程創造優質綠環境。

七賢國中舊址也於拆除完畢後，交棒由國家住宅及都市中心接手，出資打造「七賢安居」600戶的社會住宅，透過都市設計基準調整出合宜的開放空間，並另規劃增設1500坪的社福設施以及1000坪的青年共創空間，提供住戶及周邊設施優質完整的社福服務，打造社區共融精神的社會住宅社區，協力讓社區能夠蛻變重生。