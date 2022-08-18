立委余天女兒余苑綺2014年罹患直腸癌後，至今癌細胞已擴散到肝臟、淋巴和肺部等器官，今再度傳出病情危急，此事件也讓民眾關注自身罹癌可能性，及防癌的方法。醫師表示，過去研究曾指，體內維生素Ｄ含量高者罹癌機率較低，但臨床大規模試驗顯示，透過人工補充維生素D無法減少因癌症導致的死亡，兩者有數值相關、但未必有因果關係，運動可能是兩者間的重要因子，目前研究也顯示，即使罹患大腸直腸癌，運動可以減少癌症的死亡。

台大醫院大腸直腸外科醫師黃約翰表示，過去的流行病學研究指出，體內維生素D含量高的人，癌症發生機會也跟著降低，因此許多民眾會藉由食用維生素D保健品，來減少癌症的發生，但在2018年發表的大規模的臨床試驗顯示，維生素D的補充無法減少因癌症導致的死亡，不管是乳癌、大腸癌、及攝護腺癌均如此。

黃約翰表示，維生素D主要的來源是身體曝曬陽光後而生，另魚油、香菇均含維生素D，過去研究指出，維生素D含量高的人有較低的癌症發生率，但只顯示兩者有相關性，並不表示兩者有因果關係，其間有許多因子仍需多加探討，例如，運動就可能是串起兩者間的重要因子。

黃約翰補充，許多研究指出，多運動可降低癌症發生率1成以上，在陽光下運動自然會增加體內維生素D的含量，減少癌症發生率，「維生素D的補充，較像學生考試成績不佳，校方單純地幫學生加分，讓學生分數及格，並不表示學生程度真有提升，這也說明為何維生素D的補充無法減少癌症的發生。」

黃約翰並表示，目前研究也顯示，即使罹患大腸直腸癌後，運動也可以減少癌症的死亡，若民眾生活忙碌或無運動習慣，「快走到流汗也可達運動效果。」