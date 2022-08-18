解放軍東部戰區8日在台灣周邊舉行聯合反潜實戰演訓

北京為了抗議美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪台，出動解放軍東部戰區在台灣周邊海空域，連日舉行大規模海空實戰聯合軍演，而其中8日的軍演以反潛戰，還有海上突擊作戰為主軸。

據《國家利益》（The National Interest）網報導，中方官媒《環球時報》說，運-8反潛戰機投擲了聲納浮標，以大範圍偵測潛艦。儘管解放軍說，軍演很成功，但目前並不清楚，這些聲納浮標究竟有多精準、多有效，或是它們能否在交戰時，實際偵測到敵方潛艦。

此外，《環球時報》還說，052C型導彈驅逐艦「長春」號和幾架運-8反潛戰機，還有「長春」號的反潛艦載直升機卡（Ka）-28組成反潛編隊，在台灣西南海域從事實戰演習任務。而「長春」鎖定目標後，就進行模擬打擊。

分析指出，解放軍會在台灣，日本和南海周邊或附近以模擬反潛戰為重心是有道理的。北京很清楚，美國海軍的維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦經常在相關海域出沒，而這些潛艦讓美方享有重大的水下優勢。

維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦

雖然有關維吉尼亞級潛艦的位置，任務目標和技術性能等許多細節都是機密，但它們武裝「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，運用改良的靜音等關鍵創新技術，得以將洩漏行蹤的機率降到最低。

維吉尼亞級潛艦除了有水下監視能力外，還能投放無人潛航器，並發射為數龐大的魚雷和巡弋飛彈。在任何與解放軍的衝突中，很可能都具有決定性優勢。事實上，要是解放軍對台發動兩棲攻擊，它們很可能是瓦解這些攻擊的主力，而北京會遲遲不敢動手，這些潛艦或許也是原因之一。