1名網友日前在雪山隧道口前「變換車道」遭人拍照檢舉，挨罰3千，他收到罰單後才驚覺隧道口原來早已更改為雙白實線，約延長到洞口前100公尺，PO文提醒其他駕駛要特別注意；其他網友認為很多三寶到洞口前才變換車道，設雙白實線很合理，也有人認為檢舉人太無聊。

該網友在臉書「宜蘭知識+」發文表示，他日前收到1張罰單內容是「行駛高速公路未依標線指示行車（跨越雙白實線）」依道路交通處罰條例開罰3千元，而他曝光當時被拍下的檢舉照片，照片中他的轎車在雪山隧道前的道路上變換車道時確實跨越雙白線，他為此PO文要其他駕駛小心。

1名網友日前在雪山隧道口前「變換車道」遭人拍照檢舉，挨罰3千，他收到罰單後才驚覺隧道口已更改為雙白實線，約已延長到洞口前100公尺。（翻攝自臉書「宜蘭知識+」）

該網友發文說「各位小心喔，雪山隧道北上雙白線已經延長到洞口前100米了，不再是入隧道才變雙白線」，原來多數駕駛仍以為隧道內才是雙白線不能變換車道，文章曝光引發討論。

其他網友紛紛留言「好幾處雙白線都延長了」、「開車本來就該注意，這就是用習慣開車，不看路況繳的學費」、「已經改一個月了吧」、「煩欸，有些龜速車我們需要一點時間空間去超越啊」、「沒事，不管有沒有改線每次還是都遇得到在隧道內變換車道的」、「現在行車記錄器太發達，一個不小心就會被暗算到」、「前後又沒什麼車，不影響到他人，檢舉人應該很有事」。