美國天然氣價格創下14年新高，恐將抵消汽油價格下跌帶來的好處。

周二美國天然氣期貨價格飆漲7%，收在9.33美元/BTU，創下2008年8月1日以來收盤新高。

儘管周三天然氣期貨價格略有回落，但從6月底以來仍已大漲約70%。與2020年6月美國為了防疫而進入大規模封鎖時的1.48美元相比，天然氣價格更已上漲525%，令人瞠目結舌。

另一方面，原油價格大跌帶動汽油價格大幅走低。根據美國汽車協會（AAA）的數據，全美普通汽油平均價格已經連跌64天。

今年夏季美國天然氣價格高漲，部分原因是需求太強，美國大部分地區遭逢高溫侵襲，迫使民眾只能狂開冷氣消暑。這導致已經相對偏低天然氣庫存下降得更快。

分析師表示，歐洲的天然氣危機雖然也是推升美國天然氣價格的原因之一，卻不是主要因素。美國天然氣生產落後於需求，導致庫存水位低於歷史平均水準，這才是重點。供應面缺乏緩衝，導致天然氣價格一路挺升。

瑞穗證券能源期貨部門副總裁Robert Yawger表示，今年初美國天然氣庫存就已經很低，而我們從未趕上，天然氣供應始終無法趕上強勁的需求。

Tortoise Capital Advisors資深投資組合經理Rob Thummel表示，美國油氣生產商承受來自華爾街的施壓，投資人要求他們減少在昂貴鑽探項目上的支出，並把錢花在提高股利或擴大庫藏股計畫上，「美國需要更多的天然氣產量，產能實在太低」。

好消息是，天然氣價格高漲應該能鼓勵油氣公司擴產。不過投資人並不認為當前高漲的價格會持續下去，期貨市場顯示明年此時美國天然氣價格料將下跌近50%。但話又說回來，一年前幾乎沒有人想到天然氣價格會漲回2008年的價位，但現在就是在這個價位。