以電影《北風》獲得韓國青龍電影獎和韓國影評獎最佳導演獎肯定，被譽為「忠武路最佳現實主義者」的尹鍾彬導演，首次挑戰拍攝的影集《毒梟聖徒》將於中秋連假在Netflix上線，今（18日）公開主演角色群的個人海報和角色預告影片，除了河正宇、黃晸玟、朴海秀、趙宇鎮、柳演錫5位主演外，最讓華語圈粉絲們驚艷的莫過於擔任特別演出的金馬影帝張震個人海報，只見他留著及肩長髮、穿著展現粗獷魅力的花襯衫，新造型相當吸睛。

張震透露當初看劇本時沒想過會是這様的造型，劇中飾演的「陳震」是排名緊追在蘇里南毒品市場頭號毒梟「全耀煥」（黃晸珉飾）後的第二把交椅，為此於拍攝之前做了一些角色設想，覺得若有些肌肉感會詮釋得更貼近「陳震」這角色，因此進行了一番鍛鍊讓自己看起來更有肌肉感，不過當第一次做好角色造型時依然對自己有這樣的大突破感到特別意外。海報中也可看到左下方有其手持電鋸的狠樣，張震說這次和之前演過的角色難以相比，也表示前期看了很多關於黑手黨題材的電影，在《毒梟聖徒》中飾演的角色會偏向這類型，希望能讓大家眼前為之一亮。

導演尹鍾彬在提到張震時也是盛讚不斷，認為其飾演的「陳震」為這齣影集更增添力量，該角色不甘心屈居毒梟「全耀煥」之下只是蘇里南的第二把交椅，一直希望可以反擊甚至取而代之，為劇情增添了另一種緊張感，直誇：「為了讓張震答應演出，花了很長的時間說服他，在看到張震的第一張造型照片後，就覺得一切都相當明確，張震真的是最棒的演員！」

《毒梟聖徒》由2位韓國影帝河正宇、黃晸珉領銜主演，分別飾演白手起家的生意人「姜仁久」與毒品教父「全耀煥」，劇中的姜仁久為人生豪賭一把遠赴蘇里南賺錢，但因在當地結識了「全耀煥」進而背負販毒罪名冤枉入獄。導演尹鍾彬表示自己想打造的「姜仁久」是個面對苦難災難也不失幽默，且會積極從容解決問題的角色。而時而是仁慈的牧師，又時而瞬間秒變成充滿貪欲的稀世騙徒「全耀煥」，為了不讓自己在蘇里南打造的王國毀掉，因此對人充滿懷疑與算計。

再加上朴海秀飾演的國情局特務「崔昌浩」為了取得毒品教父之信任，展現出理性、穩重的特務個性以及嗜血貿易商兩種截然不同的魅力。趙祐鎮飾演全耀煥得力左右手「卞基泰」，他為戲以一頭短髮和滿身刺青的樣貌打造強烈的外形，還特別苦練延邊朝鮮族方言和中文。在《機智醫生生活》中以溫柔形象深受觀衆喜愛的柳演錫，則飾演全耀煥的法律顧問「朴大衛」，導演尹鍾彬充滿自信地表示，看這群演員們展現雙面個性的樣貌將會相當有趣，希望這次的角色能取代大眾先前對他們的印象。

《毒梟聖徒》共6集，將於9月9日下午3點在Netflix全球190個國家與地區獨家上線。