今年以來諸多因素導致財經界對中國經濟成長預期偏低，而半年多來的經濟數據確也反應出在多種壓力下的經濟復蘇困境。據港媒體報導，高盛與野村兩家投資公司近日再度下調對今年中國經濟增長的預測，主要原因於7月經濟數據弱於預期，疫情反彈也令封控的城市大增，加上多地供電緊張，為整體前景帶來更多不確定性。

據美國《消費者新聞與商業頻道》（CNBC）報導，高盛將對中國全年GDP增長預測從之前的3.3％下調至3％，同時調低第3、4季度增長預測至3.5%及3.3%。主因在於中國7月經濟數據弱於預期，加上通脹低迷及信貸成長乏力，證實了內需不足。此外，高盛報告還指出，中國的本土病例上升，夏季高溫導致電力供應緊張，同時中共不太可能有大規模的新刺激措施出台。

報導說，野村將對中國全年GDP增長預測從之前的3.3％下調至2.8％，該行提出與高盛類似的判斷，同時也預期因應近來疫情惡化，採取防疫封控措施的城市數量增加，8月份經濟活動數據甚至可能比7月更差。中國雖然可能採取更多措施遏制經濟放緩，但換屆之年推出全面刺激計畫的可能性很小，而清零政策下這些措施也會大打折扣。

香港《經濟日報》則指出，投行的經濟學家提到，中國全國範圍的確診病例不斷增加，以及7月房地產投資萎縮，也拖累了整體投資。野村認為，北京會堅持其清零策略直到2023年3月，這種政策立場將拖累原已疲軟的房地產市場。

另外，荷蘭國際集團、道明證券、渣打銀行近期已分別將中國全年GDP預測下調至4％、2.9％、3.3%。