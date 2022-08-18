【全程字幕】拿「這事」反問！酸陳時中3+11會議紀錄藏監察院 柯文哲嗆搞清楚：也要封存30年？

民進黨台北市長參選人陳時中喊大巨蛋公開透明，卻遭嗆3＋11會議紀錄應先公開，陳時中18日表示，會議記錄都已送交監察院逐一審視，並否認3＋11是破口。對此台北市長柯文哲不齒，他說資料都在監察院，問題是有拿出來公開透明嗎？還是等到選後才會公布，還是要封存30年才公布？藏在監察院不叫公開。

陳時中今上午表示，在指揮中心時的會議記綠都在，這些檔案目前都在監察院，將來會逐一審視，並強調「我還是沒辦法跟你說3＋11是破口，請不要汙名化」，就相關資料在監察院有被調查過，等報告出來自然就會清楚。

柯文哲今參加「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」會前受訪怒批，陳時中昨天不是在記者會說大巨蛋要公開透明嗎？「如果我和大家說，我們和遠雄的談判的紀錄都鎖在北市府的保險庫裡面，你覺得這是公開透明嗎？」，怒控陳時中說資料都在監察院，問題是有拿出來公開透明嗎？還是等到選後才會公布，或是要封存30年才公布，不是藏在監察院裡面叫公開，請他自己搞清楚什麼叫公開透明。

而台北市副市長黃珊珊今下午出活動也表示，陳時中說3＋11不是破口， 所以病毒是天上掉到雙北的嗎？「是不是破口，全國人民比我更清楚。」