炎亞綸將參與生活節演出。（華貴娛樂提供）

艾怡良將參與生活節演出。（華貴娛樂提供）

「吾夜SOUL FUN生活節」將於11月11、12日在桃園埔心牧場舉行，這場全台首創從傍晚陪你到天亮的生活節曾因疫情影響而延期，近日宣布重新啟動，演出陣容除了之前已公布的陳昇與新寶島康樂隊、陳珊妮、炎亞綸、艾怡良、？te壞特、老王樂團、柯泯薰、Crispy脆樂團外，最新加入告五人，共計14組歌手樂團輪番歌聲來解放療癒之夜；此外，知名Youtuber「欸你這週要幹嘛」、薛薛與阿拉斯、舞棍阿伯等也跨界演出，並安排心理師來解夢、恐怖小說家說鬼故事，節目精彩可期。

參加過許多音樂活動，炎亞綸真的很推薦「吾夜SOUL FUN生活節」，也是他第一次唱這麼晚，整晚不讓你睡的感覺真的很不一樣，「這是個很棒的新型態活動，讓那些真的夜貓子感受一下晚上不一定要滑手機，可以聽音樂、跟朋友有更多的互動，甚至是不用跟別人互動，就一個人躺在星空下，也是一種消磨失眠夜的好去處。」

首次參與吾夜跨界演出的舞棍阿伯也很興奮地表示自己參加過很多場的音樂活動，像是在水池中央演出的PARTY、在充滿年輕氣息的校園內音樂節、在國家音樂廳的音樂演出等等，像這樣晚上不睡覺的療癒型生活節還真的是第一次，雖然自己年紀不小了，但絕對會是舞力全開到天亮。「吾夜SOUL FUN生活節」門票20日起於KKTIX、全家Fami-Port重新啟售。