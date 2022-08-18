反全縣垃圾進竹山自救會散發廣告，質疑縣府「拿錢不辦事」。（廖志晃攝）

垃圾大戰再起，針對竹山鎮散發「縣府拿錢垃圾留竹山」廣告，縣府環保局長李易書強調，竹山鎮每年隨水費徵收的垃圾清除處理費約1000萬元，如果竹山鎮公所能自行處理垃圾，環保局非常樂意將處理費全部都撥給竹山鎮公所。

縣府原本要在竹山鎮設置綠能處理中心，但遭竹山鎮長陳東睦號召成立的「反全縣垃圾進竹山自救會」反對而作罷；自救會最近散發廣告，質疑縣長林明溱為報復竹山，7月起不清運竹山鎮垃圾，而垃圾處理費是隨水費徵收，縣府「拿錢不辦事」。

李易書表示，竹山垃圾處理問題已淪為政治人物選舉放話的工具，誣指環保局「說謊」、汙衊「全縣垃圾只有竹山不清運」，都與事實不符，他要求包括自救會在內的團體或個人，公開說澄清及道歉，否則環保局不排除提告。

李易書指出，竹山鎮公所及代表會曾發文希望處理更多垃圾，所以從每周2公噸增加到7、8公噸，今年2月到6月已經處理竹山鎮垃圾312公噸；因為竹山鎮長公開表明各鄉鎮垃圾應各自處理，且竹山處理得很好，因此，7月起將垃圾處理量分配給縣內更需要的鄉鎮市，並不是環保局故意不處理竹山的垃圾。

李易書表示，隨水費徵收的垃圾處理費，全縣1年約可收到1.2億元，其中46％撥交各鄉鎮市公所，縣府留下54％約7000萬元，但縣府為處理全縣垃圾，今年就加編經費1.7億元，預計明年要增加到2.2億元；竹山鎮全年隨水費徵收垃圾處理費約1000萬元，但以每天生產19公噸的垃圾計算，1年垃圾處理費就將近9000萬元，還不包括清運費。