國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷赴柬考察，關切近期發生頻繁的人口拐賣事件，18日返台藍委救出一名赴柬打工的青年(前右)。(范揚光攝)

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷赴柬考察，關切近期發生頻繁的人口拐賣事件，18日返台藍委救出一名赴柬打工的青年(右二)。(范揚光攝)

國民黨立委鄭正鈐（右）。（鄭正鈐提供）

國民黨三名立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷親赴柬埔寨瞭解當地情形，並透過當地多位友人的協助，成功救出一名19歲的陳姓男子，三位立委今日與陳姓男子一同返台。鄭正鈐昨晚與友人開車到某柬埔寨詐騙園區附近接這名陳姓男子，下飛機時警方希望帶走偵訊，與藍委起爭執。

鄭正鈐說，昨晚他與當地友人來回開了七個多小時的車程，在今天凌晨1點多抵達陳姓被害人所處園區入口附近等候，見到該名受害者後，隨即接他返回金邊，於凌晨4點順利抵達飯店，並搭乘中午的班機一同返台。

他指出，被救出的這名受害人是被朋友騙至柬埔寨，家屬心急如焚向他陳情請求協助。他與洪孟楷、吳斯懷透過柬埔寨當地友人四處奔走找尋救援管道，過程困難重重也遭遇到一些阻礙，許多檢查點比他想的還要嚴謹，還好最終能順利救出受害者。

被救出的陳姓男子指出，他們一下飛機，就被對方要求把手機還原成原廠模式，還要他們把「定位」功能關閉，被發現「定位」偷偷打開，手機就會立刻被沒收。若不聽話還會被毆打、電擊、關到小黑屋，有些還會被栽贓販毒。

當鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷三位立委下機時，警察欲將陳男帶走偵訊，鄭正鈐向警方表示，該名受害人並沒有犯罪，要求航警不要擋在登機門，讓後面100多位乘客不能下機。洪孟楷則要求員警尊重被害人意願，並問航警「是在抓通緝犯啊？讓整機乘客被擋在入口通通無法下機。」

鄭正鈐表示，許多台商、社會人士與宗教團體都已紛紛展開柬埔寨的救援行動，且陸續救出國人，蔡政府雖已成立政院等級專案小組，但始終未見具體的救援行動，甚至連到底有多少國人受困柬埔寨，恐怕都講不清楚。

他指出，柬埔寨之行雖然順利救出一位國人，但仍有許多等待救援的國人回不了家。他強調，警察在機場舉牌勸導效果有限，蔡政府應積極建立各種民間與官方合作的救援管道，盡速營救國人。

鄭正鈐認為，他們都可以透過關係救出受困柬埔寨的國人，蔡政府就更沒有理由做不到。吳斯懷則表示，政府稱已成立政院等級專案小組，統籌各單位合作偵辦，不但讓國人在尋求救援時四處碰壁，更無具體救援辦法，完全凸顯蔡政府新南向政策的挫敗及無力。