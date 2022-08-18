民進黨提名吳郁瑾Sawmah參選台北市平地原住民議員，及陳慧君Mulas Ismahasan參選台北市山地原住民議員，今召開記者會，民進黨台北市長參選人陳時中到場助陣表示，台北市身為國際之都，跟南島國家的連結、交流非常重要，未來希望有機會能與兩人一起做城市外交，和南島國家進行更深入的交流。

陳時中今脫下西裝外套、穿上原民背心，象徵著台北與原民的團結與共榮，期許二位原民女將披上戰袍，走進議會殿堂為族人發聲、爭取福利。吳和陳慧君致贈阿美族的alofo和象徵布農族情誼連結的山豬給陳時中，期待能在台北市選戰中，一起努力、一起創造改變，讓台北市成為族群友善之都，邁向「與原攜手，台北共好」。

現任民進黨原民部副主任吳郁瑾曾任新北市議員夷將・拔路兒的競選團隊，吳表示，因為女兒的成長，看見都會區的語言斷層及族語師資不足問題，還有文化傳承斷層以及都會原民的生存困境。她強調，正是因為她在台北市的生活經驗，也深刻了解族人的真實感受，讓她決心承擔責任，並爭取族人支持，全心投入這次市議員選舉，打造台北市的「新願景」。

日前，柯文哲對原青的都市生活困境曾表示是在「無病呻吟」，吳郁瑾表示，希望她的參選能創造改變，讓所有台北市原民不必再經歷求學和就業的歧視，不必再苦惱於缺乏文化傳承的資源，更不必再只能依賴沒有對症下藥的福利和補助。

山地原住民議員方面，民進黨提名擁有豐富新聞經歷的資深記者陳慧君參選。她表示，過去幾年，柯文哲市長高唱「兩岸一家親」，總是為了討好中國，而掩蓋了台灣原住民族的主體性，近日柯市長更表示 「原住民身份像綠卡」，展現出毫無掩飾的歧視。

她希望透過參選，讓大家知道台灣原住民族從來就不是中國的「少數民族」，更不是大一統殖民思維下的「炎黃子孫」。也希望能夠「把事做好」的陳時中，可以在族人支持下，順利當選市長。

陳慧君表示，自己將會與平地原住民議員候選人Sawmah組成「原住民族媽媽連線」，一起說出族人的需求，解決族人的問題，並懇請所有的媽媽們，帶著她們的孩子，帶著她們的另一半，加入這個行列，來打一場不一樣的選戰。

陳時中表示，民進黨主張多元文化及不同族群的基本權利，例如原住民基本法的通過，原民健康法也在進行深度討論中，期待立法院下個會期能儘速通過。

陳時中說，在他當衛福部長任內，上任提出10項改善原民健康不平等整合性計畫，就是期盼能夠提升原民的健康環境。從預防保健、到健康篩檢，健康權利獲保障之後，期盼原民的基本生活能夠有顯著提升。

陳時中表示，二位候選人提到母親的身分，對孩子的教育非常重視，他非常重視原民族孩童的語言學習，也曾聽到族人朋友提到「我講族語、我存在」。陳時中更進一步強調，這是非常重要的精神，因為族語是不容被泯滅的，這在師資缺乏，實際執行不易的台北市相當困難，但站在民進黨最基本對多元文化的尊重，也是必須要完成的一項政策。