看好未來解禁商機，泰越捷航空18日復航台北至曼谷國際航線，並在桃園機場舉行歡迎儀式，泰國貿易經濟辦事處代表曾德榮表示，泰國已準備好迎接國際觀光客，歡迎台灣民眾前往。
曾德榮說，疫情前每年從台灣前往泰國的觀光客每年最少有70萬到80萬人；台灣旅客素質高，一直是泰國重要的觀光客市場，為了提升服務品質，泰國政府也簡化觀光簽證的申請流程並取消申請預約制，只要上午提出申請下午就保證收到簽證。此外，目前入境泰國的旅客不再需要在入境前或抵達時持有新冠肺炎陰性證明，從今年5月起入境乘客也毋須隔離。
由於近來柬埔寨詐騙引發國人憂心旅遊安全，曾德榮強調，泰國政府與台灣內政部等單位已經尋求合作方式，雙方警察也長期密切合作；此外，泰國警方在機場及境內也會密切注意所有觀光客的安全，請大家務必放心。
泰越捷航空副總經理吳麗萍說，目前來回機票約新台幣5000元，是大家都可以負擔的價格，今天的航班機型為空中巴士A-320，機上共180個座位，本航班登機的旅客共有130多人，航空公司也推出了促銷活動，並提供行李托運、座位選擇、優先登記等靈活性，提供旅客更方便的選擇。
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