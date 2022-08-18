11月26日為18歲公民權修憲案的複決投票日，面對965萬張同意票高門檻，民進黨台北市長參選人陳時中今表示，965萬票很困難，政治人物「如果是講真的，一定會過」，並喊話年輕人監督政治人物。

陳時中今出席出席NOWnews跨世代論壇指出，18歲公民權是得到大部分的認同，從國際潮流、權利、義務的衡平性來看，都是必要的，年底投票要965萬票很困難，但政治人物「如果是講真的，一定會過」，投票數一定會高於965萬票。

他說，「只是怕這些政治人物說假的」，沒有放在心上當作一件事情來推動，青年需要監督未來參與選舉的人是否有認真推動，包括他、賴香伶等，都必須每一場政見發表、相關論述，18歲公民權再三宣導，「若大家玩真的應該會過」。

陳時中也說，以前在做資格限制或年齡限制或是代議，以往是因為資訊不夠充分、大家對候選人不了解，擔心大家選賢與能發生誤差，或者對人民更不信任，用代議的方式來做，現在網路世代，此情況就不在，做任何限制是歧視，為何20歲不可以選，23歲可以選？

但陳時中認為，憲法改革一步一步來，不要呼籲此次公民複決，一次就做好，最好的方法是公民加強監督，未來一步一步推動年輕人被選舉權，希望未來可以看到年輕人站出來說「你們沒有做，我們來做」，時代會更進步。

至於為了讓青年朋友參與政治更積極，改變不同選戰方針？陳時中回應，選舉並沒有想要針對特別族群特別處理，他的方針是全民共好、台北共好，有時候會喊說「我很想要當市長」，基本上就是有意願、有沒有要做，並要博得大家的認同，架構起政治體制，但參政權盡量放鬆，限制應是在後面，讓選民決定同意或不同意，但想做的限制要放低。