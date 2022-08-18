從大馬來台發展的男星艾成，是《超偶》第二季總冠軍，上月他悲慟地哀悼《超偶》第三季總冠軍朱俐靜，想不到才過一個月，昨（17日）上午艾成在捷運蘆洲站共構大樓租屋處墜樓，當場死亡，享年40歲。巧合的是，他跟朱俐靜不但都是《超偶》總冠軍，離開的年紀都是40歲。

朱俐靜積極抗乳癌2年，7月3日仍不幸病逝，艾成特地在IG發文哀悼：「一切都太突然了，希望妳現在就在天父懷裡好的無比，從主婦之店一起同事，到超級偶像畢業，到我們還曾經是鄰居，10 年來商演還常常遇到，原來我們有那麽多相遇的契機，很遺憾沒有好好傳過福音給妳，希望妳息了地上一切的勞苦，安息在主懷裡。」

艾成（左起）和老婆王瞳、超偶幫楊蒨時、張芸京上月到朱俐靜靈堂致意。（圖／羅永銘攝）

此外，為人溫暖的艾成當時到朱俐靜的靈堂致意時，特別向對方的家屬打氣：「活著的人更需要繼續努力，之前她是人們心目中的超級偶像，現在是天上的超級偶像， 已經去當天使了，以前看到她、她永遠都是微笑的，好像永遠都沒有煩惱，她現在一定是在天上唱著歌，我們應該替她開心。」

想不到才過1個月，艾成意外墜樓往生，和朱俐靜一樣，永遠停留在40歲，令歌迷們萬分不捨。其妻王瞳向警方透露，艾成近幾年的精神狀況時好時壞，發生事情的前一天她陪伴情緒低落的老公一整晚，對方甚至嚴重到難以對話，因隔日還有工作，便請兩位教友協助，想不到還是無法阻止悲劇發生。

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