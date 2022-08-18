高雄旗津暑期嗨翻天，高市府觀光局除了將黑沙玩藝節、啤酒嘉年華合而為一，更首度於20日、21日舉辦「旗津風箏節」，預計將有30隻鯨魚風箏、超長35米章魚風箏在天空翱翔，活動也邀請剛拿下T1籃球聯盟總冠軍的高雄全家海神隊球員到現場同歡。

高市府觀光局首度舉辦「旗津風箏節」，主辦單位邀請專業選手展出16米大鯨魚群及35米巨型章魚風箏，將於旗津海水浴場上空華麗亮相，除了巨型風箏翱翔天際外，觀光局也宣布活動驚喜彩蛋，20日晚上加碼夜光風箏展演，另外於21日邀請高雄全家海神籃球隊球員與民眾相見歡。

高市府觀光局長周玲妏表示，「2022旗津風箏節」是高雄首度舉辦的大型風箏展演活動，以大魚世界為主題，將有超過上百隻鯨魚、章魚、螃蟹、水母、烏賊等海底動物共同亮相外，還有大象、老虎、猴子等陸上動物齊聚旗津海水浴場的天空，另外，為了感謝醫護人員在疫情期間辛苦守護全民健康，也特別安排大型防疫英雄風箏、口罩風箏放飛天際。

觀光局表示，為讓民眾感受旗津日夜不同的風情，主辦方決定加碼於20日晚間舉辦夜光風箏展演，搭配螢光裝飾的章魚、魟魚、水母、小丑魚等各式造型的軟體風箏，讓旗津越夜越美麗，而21日也將邀請職籃高雄全家海神隊球員余純安、吳怡斌及勤明慶參與風箏彩繪DIY，現場也有籃球造型風箏驚喜現身。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，夜光風箏是近年的新亮點，在傳統風箏線上加裝了LED燈和IC程式，讓風箏顏色及圖案在夜空中可以不停變化，五彩繽紛的夜光風箏飛上天際後，將成為旗津夜空最亮麗的風景線。