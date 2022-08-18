北威論壇今日以「全球央行升息的影響」議題，由財政部前部長、台大財金系兼任教授劉憶如、台新金控首席經濟學家李鎮宇、台灣大學經濟系名譽教授林建甫、政治大學地政系主任孫振義教授主講。台灣大學經濟系名譽教授林建甫認為，中、美兩大經濟體，今年的經濟表現沒有差到會釀成「世界災難」，預估美國今年全年GDP仍有1.4%，而中國也有4%的水準。但中美貿易戰這項「新剪羊毛」式的金融操作，確實讓全球「金融風暴」的風險升溫。

台大財金系兼任教授劉憶如認為，目前全球央行升息是亡羊補牢的作為，其政策方向雖然正確，卻正面臨「升息力道難以拿捏」的挑戰。一方面，升息太慢或太少不足以遏止通膨；但另一方面，升息太快或太強卻可能對民間消費與投資打擊太大，因而造成經濟衰退的風險。以歷史經驗顯示，當通膨率在2.6%之前就啟動升息，之後的經濟多呈現軟著陸，但通膨到4.1%才啟動升息，結果經濟發生硬著陸的機會較大。以美國而言，雖然今年以來FED己經升息了9碼，但其實質利率仍為負數，名目利率為2.5%，通膨率為8.5%，實質利率為-6%。

台金控首席經濟學家李鎮宇表示，美元走強造成新興市場貨幣貶值，其對台股的影響，目前有技術派的說法，認為新台幣若貶破31元，台股會回測12682點位。央行將在9月舉行3Q理監事會，台灣在國際主要央行處於升息循環下，中央銀行第三季將持續升息，預估全年升息2至2.5碼。

對於大陸經濟前景，林建甫強調，中國的問題在於政策不在市場，所謂的政策是指目前的實施的核酸檢驗和封城等政策。