中秋送禮時機將近，HOLA連年推出饒富新意的人文禮盒，今年特別設計「中秋翫月禮盒」，禮盒方寸間乘載親友相聚賞月美意，集結台灣各地好物，從大稻埕百年茶鋪有記名茶的東方美人茶、到台東排隊名店青澤包餡蛋捲、以及寓意花好月圓的皎月對影杯，都載有濃郁家鄉味。

「翫月」有賞月的意思，禮盒整體設計將與親友共聚、賞月的心意作為貫穿，開盒運用特別機關讓月光冉冉升起，無論在白天還是黑夜、室內或室外、晴天或雨天，都能夠與親友共同欣賞到月亮的圓缺變換，禮盒內「皎月對影杯」茶杯組也以雙數進行設計，花瓣形狀設計寓意花好月圓，將茶湯倒入杯中，淋漓之中彷若將月亮置於杯底。

此外，東方美人茶茶色艷麗、具有蜂蜜與成熟果香，適合與朋友共享，茶點則挑選台東排隊名店青澤的包餡蛋捲，以經典的五款風味，包含花生、芝麻、肉鬆、鹹蛋黃、巧克力等口味，獨具巧思的禮盒，希望能讓消費者與好友不論陰晴共賞明月，送出心意更展新意。

原價1200、預購價999元，即日起至8月21日可至HOLA購物平台預購，活動詳見各平台公告。