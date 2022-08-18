法國皇室御用珠寶CHAUMET即起至21日在台舉辦《Ondes & Merveilles de Chaumet》頂級珠寶展，展出逾140件、要價近13億的珠寶作品，台灣為海外全球巡迴的首站，邀請林心如擔任開展嘉賓，她身穿一襲白色魚尾禮服搭配「人魚之歌」（Chant de Sirenes）珠寶，猶如出水芙蓉的美人魚，十分唯美浪漫。

林心如以美人魚造型出席CHAUMET珠寶展，對於以海洋為靈感打造的《Ondes & Merveilles de Chaumet》系列珠寶特別有感。（粘耿豪攝）

CHAUMET《Ondes & Merveilles de Chaumet》珠寶展登台，圖為Deferlante浪濤系列鑽石項鍊，要價3231萬7000元，是全場最貴的一件作品。（CHAUMET提供）

才剛從墾丁度假回來的林心如笑說，她喜歡海洋，不僅愛去海邊度假，就連婚禮也安排在峇里島舉辦，但生了孩子當了媽媽後，就再也沒安排島國旅行，這回趁著疫情趨緩一家人前往墾丁度假，在社群媒體PO出與老公霍建華的合影放閃，還穿比基尼秀出好身材，難掩剛度完假的好心情。

林心如以美人魚造型出席CHAUMET珠寶展，對於以海洋為靈感打造的《Ondes & Merveilles de Chaumet》系列珠寶特別有感。（粘耿豪攝）

CHAUMET以海浪拍岸為靈感打造的Escales泊岸停歇系列彩寶耳環。（CHAUMET提供）

林心如出席出席CHAUMET以海洋為主題的珠寶展，對於以海洋為主題的珠寶特別有感，還揚言「全部都想買回家」，其中她最愛珍珠項鍊，珍珠與彩色寶石以不對稱的方式排列組合，風格低調又十分個性，與林心如的時尚品味十分吻合。

CHAUMET年度珠寶充滿海洋元素，圖為Galets d’Or金鵝卵石系列彩寶手鐲。（CHAUMET提供）

CHAUMET的《Ondes & Merveilles de Chaumet》系列珠寶透過各色彩寶與鑽石傳遞對海洋的熱情，展場以沉浸式體驗的方式邀請VIP領略珠寶之美，如海浪的搖曳律動、浩瀚磅礡的波瀾燦景、壯麗的日出美景等，訴說美人魚的浪漫故事，其中林心如佩戴的人魚之歌（Chant de Sirenes）珠寶，是以大溪地珍珠、鑽石與碧璽相互交織而成，彷若陽光照射於海中閃爍著絢麗冰綠光澤，恣意卻不失優雅。

CHAUMET以海浪為靈感打造的Deferlante浪濤系列鑽石冠冕。（CHAUMET提供）

除了《Ondes & Merveilles de Chaumet》珠寶共有3大篇章、10個子系列，作品多元豐富，台灣雖是海外巡展的首站，但有不少作品已在巴黎售出，可見受歡迎的程度。展場也同步展出深受台灣VIP貴婦喜愛的鑽石冠冕，總數將近十頂，其中宋慧喬佩戴的鑽石冠冕更是矚目焦點。

CHAUMET的Gulfstream湍急灣流彩寶戒指。（CHAUMET提供）

CHAUMET為豔陽映照海洋之美詮釋的Sous le Soleil艷陽之下彩寶胸針。（CHAUMET提供）