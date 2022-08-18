影子計劃新歌〈沒注意到你在流眼淚〉MV請來鄭人碩、莫允雯擔綱男女主角。（莫非音創提供）

饒舌團體「影子計劃」由三位團員Ye!!ow、Bu$Y及Paper Jim組成，出道僅3年已有多首單曲都擁有超高點閱率，包括〈戀曲2020〉、〈過熱〉、〈剪刀石頭布〉等，也讓許多歌手相繼邀約他們合作，像是周湯豪、魏如萱，娃娃日前甚至邀請影子計劃擔任她小巨蛋演唱會的表演嘉賓；如今，影子計劃即將推出全新的全台語專輯《城市的影》，消息一出令歌迷相當期待。

被問到上次擔任娃娃嘉賓的心情，3人害羞回應：「第一次站上小巨蛋，又擔任娃娃的嘉賓，受寵若驚！導致話不敢說太多，怕沒有加到分。」也讓身邊工作人員吐槽私底下3人根本沒有那麼害羞，過去這一年影子計劃攜手經紀公司一路過關斬將。除了以「Take A Breath」專輯入圍第33屆金曲獎「最佳演唱組合獎」，接下來他們即將在全台最盛大的S2O音樂節濕身獻唱，與製作人KingChain一同送上精彩表演。

影子計劃新專輯《城市的影》裡的主打歌〈沒注意到你在流眼淚〉，MV請來影帝鄭人碩、混血女神莫允雯擔綱男女主角，劇中上演深情的台灣愛情故事、說最台灣的情話；被問到這次的發片有無特別在哪方面下苦功？影子計劃表示：「專輯已經在路上了，請大家多多支持，這次特別做了全台語的專輯，雖然也沒到苦練台語，畢竟傳統的發音不是一朝就能練成的，也嘗試了搖滾的曲風、是之前從未做過的。」