《齊聚高雄亞灣新創園、未來教育大出海》教育新創招募計畫，17日舉辦決賽及頒獎典禮，由8強團隊中選出前三名，提供總金額38萬元獎金。（柯宗緯攝）

《齊聚高雄亞灣新創園、未來教育大出海》教育新創招募計畫，17日舉辦決賽及頒獎典禮，由8強團隊中選出前三名，提供總金額38萬元獎金。（柯宗緯攝）

《齊聚高雄亞灣新創園、未來教育大出海》教育新創招募計畫，17日舉辦決賽及頒獎典禮，由8強團隊中選出前三名，提供總金額38萬元獎金，最終由超現實科技股份有限公司奪下冠軍；未來將有雲端技術輔導及與BenQ的教育互動觸控顯示器共同開發海外市場等豐富資源，讓教育科技新創團隊從高雄出發，運用雲端運算做全世界的生意。

該活動由經濟部中小企業處亞灣新創園、高雄市政府、BenQ、高雄亞灣AWS雲端聯合創新中心與MetaAge邁達特等單位共同合作。

本次競賽8強團隊表現傑出、戰況激烈，包含外界評價為健身圈Netflix的優力勁聯、產品已在全球累積2億次下載的凱鈿行動科技、在兩岸三地已有超過300間棋院採用的圍棋人科技以及打造AI 顧問系統的讓狂人飛、設計小孩手機語言學習遊戲的貓博士教育，還有將語音辨識應用於英語教育的易辰智能、打造互動隨選VR課程的超現實科技、讓教育工作者可以把所有工作搬到網路上的鹽行科技。

決賽現場吸引不少新創企業、學校單位及媒體朋友等族群參與，給予參賽團隊許多肯定與鼓勵，值得一提的是，主辦單位用心邀約多位知名的產、官、學與新創代表，包含BenQ台灣區總經理楊士良、AWS資深業務總監林元吉、經濟部中小企業處何晉滄處長、高雄市教育局陳佩汝副局長、高雄大學EMBA高階管理人才培育中心翁銘章副教授及親子天下媒體產品事業群游玉雪總經理等專家擔任評審。

評審一致認為各隊之間難分軒輊，BenQ台灣區總經理楊士良認為，這次活動是一個開端，希望盡快與各團隊都有進一步討論合作的機會，也很高興看到已經有不少團隊走向海外市場。

何晉滄則表示，台灣的新創團隊具有不輸其他國家水準的實力，也具有打進國際的野心與信心，非常期待透過後續透過AWS、BenQ這些指標性廠商與新創企業合作。

在激烈的競爭後，最終由超現實科技股份有限公司奪下冠軍，他們走在VR創新內容研發的浪尖上，致力於透過虛擬實境來打造全新的學習型態，以身歷其境的互動體驗推出即時雙向式教學應用平台及教育服務。

另外第二名及第三名分別是凱鈿行動科技股份有限公司及優力勁聯股份有限公司。MetaAge邁達特新事業開發中心副總朱驛清表示，將透過AWS聯合創新中心計畫，促成獲獎團隊與AWS及BenQ合作，也歡迎對八強隊伍所提供的服務有興趣的學校、創投或企業洽詢主辦單位接洽合作，一起讓更多創新科技應用於教育現場，開啟數位教學的可能性。