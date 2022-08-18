柬埔寨詐騙事件頻傳，曾多次拍片踢爆詐騙內幕的YouTuber「好棒Bump」，因為一次救人事件槓上外交部。不過社運人士薛舜文在臉書表示，Bump過去約女生開房後羞辱女生、故意整外送員，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？」消息曝光後引發熱議。

薛舜文在個人臉書發文表示，Bump說外交部沒用，好像台灣只有他一個人衝去柬埔寨救援，「我只覺得他對正義的理解好淺薄低能，學歷應該是社會大學吧，這人百分之一千的就是噁男」。

薛舜文提到，Bump過去組成YouTuber團體「男人幫」時，用約炮軟體約女生開房間，然後羞辱女生不檢點、拍成影片說「女生要保護自己」，蕩婦羞辱、厭女到極致，也曾故意惡整外送員，讓外送員多跑很多路、拍成「暗黑點餐法」，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？吳釗燮光憑一個膝蓋骨，對台灣的貢獻都比他多」。

對此，許多網友紛紛表示，雖然Bump過去的確做過許多錯事，但這些事情跟如今的柬埔寨救援沒有任何關係，因此引發大批討論。目前薛舜文已經刪除文章或是更改貼文權限，並關閉臉書留言權限，不過相關貼文仍被備份至PTT，引發大批討論。