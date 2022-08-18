杏輝(1734)與杏國(4192)今(18)日下午舉行集團聯合法人說明會，杏輝暨杏國董事長李志文指出，集團將持續推出新學名藥、癌症製劑、建立策略聯盟以及深化原料藥(API)研發，並與日本藥廠加強研發與製造合作，進軍東協市場。

杏國目前手上有4.5億現金，貸款額度還有2.8億，還有7億空間可操作，依杏國每年2億元的現金流出，李志文說，資金是夠用的，但上市櫃公司還有淨值的問題，這也需要考慮到。

杏國SB05PC胰臟癌新藥力拚敗部復活，目前正與FDA來回溝通。李志文說，若是美FDA接受SB05PC在美國進行3期臨床的話，自己個人認為，依目前胰臟癌還是無藥可醫的情形，預期想來投資的也會有不少，屆時增資計劃將會開放外部股東，或是由杏輝大股東來增資，都將視這個項目發展的狀況來看，若是美FDA不接受，那一切都是空談。

杏輝上半年受惠療效用藥及功能性食品布局，以及在品牌和通路上的修正等等因素，半年營收新台幣13.85億元，歸屬母公司業主淨利1.45億元，每股盈餘0.87元，營收及獲利皆為近年同期新高。依過去歷史經驗來看，下半年表現通常較上半年來得好，加上後疫情時代，民眾都有長期的保健觀念，預估在藥品與功能性食品市場雙成長帶動下，全年表現可期。

杏國SB05PC申請胰臟癌一線用藥已取得中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)許可執行三期人體臨床試驗，目前該臨床試驗的執行，正在搭配當地的情況來進行推動。而新藥研發是高風險高回報的產業，風險控管是重中之重，除了SB05PC，杏國仍有其他產品線，足以分攤風險；且杏國擁有EndoTAG-1技術平台與相關新藥轉量產技術與專利，仍能創造新藥價值。對於杏國新藥的胰臟癌藥物SB05PC的後續進展，將會依美國FDA及台灣TFDA針對該臨床試驗計劃書內容的指導修正後，再進行補件。