日本樂壇教父小室哲哉早年捧紅華原朋美、鈴木亞美以及安室奈美惠等人，創立曾在1990年代紅遍全亞洲的「小室家族」，他也被認為是影響日本音樂產業重要人物之一；小室哲哉近年卻爆出搞不倫戀，2021年和妻子KEIKO正式離婚，他的形象也重挫，現年63歲的他昨（17日）曬近況，偏女性裝扮網看傻，驚呼「以為哪位女星」。

小室哲哉因2018年被爆出與美女護理師發生不倫關係，背叛妻子KEIKO形象重挫，事後還稱自己「沒有普通男子能力」，間接承認性無能，所以不可能偷吃，還丟下引退宣言；兩人打離婚官司，還一度爆出牽扯金錢問題，直到2021年正式離婚，他恢復單身後也復出樂壇。

現年63歲的小室哲哉復出後，所屬「TM NETWORK」樂團也重新展開活動，7月份開始舉辦巡迴演唱會，目前只剩下名古屋場；昨日小室哲哉在IG發文，感嘆沒讓更多粉絲看到它們的表演，但網友都被他近況照驚呆，照片中他留著鮑伯頭還把頭髮塞到耳後，穿著桃紅色上衣，整體狀態和早年他帥氣模樣差很大。

許多人看到小室哲哉近況宛如「隔壁阿姨」，忍不住驚呼「以為是哪位女星」、「怎麼有種嬌滴滴的感覺」、「越來越漂亮？」、「差點認不出來耶」。