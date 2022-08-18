陳時中批都更執行效率慢 柯文哲反諷：他可能不太會Google

民進黨台北市長參選人陳時中上午舉行都市更新政策記者會，質疑台北市長柯文哲第2任期後，執行力下降。柯文哲下午參加「嗡嗡嗡市政小蜜蜂2022暑期市政體驗營」活動前受訪，反諷陳時中可能不太會Google查資料，這種準備資料的能力還是要有，並強調台北市的公辦都更在六都是第一名。

對於陳時中選戰瞄準柯文哲打，柯文哲說，市長參選人對現任市長的市政有所批評，他覺得合理，但是凡事相對，選舉又不是只有一個參選人，有好幾個，他知道陳時中很認真執行民進黨的選戰策略，就是把柯文哲搞成第四組候選人，如果可以的話也把陳佩琪搞成第五組候選人，來拉抬他的聲勢。

柯文哲說，過去這幾年，台北市的公辦都更在六都都是第一名。柯文哲隨後反諷，他知道陳時中可能不太會Google查資料，但是很奇怪，不會連他的幕僚都不會Google資料吧？最起碼的這種準備資料的能力還是要有，不然說連查資料都不會。

而陳時中喊出海砂屋、危樓四年要核定2成，台北市副市長黃珊珊則表示，當議員20幾年，都更最難的不是法規或政府而是民眾，民眾要整合需要非常花時間與力氣，政府畫大餅很容易，但重點在利益關係給多少容積，這才是最重要的，還有配置上是否能夠換回希望坪數，要說服民眾能加入而且覺得安心，這件事情比跟他說有什麼法規，可以幫你核定來得更重要，為什麼要用公辦都更，要都更工作站一站一站派人進去一個一個說服，都更是人，不是房子而已。