財政部今日以亞洲開發銀行(ADB)的資料公布2019年的資料顯示，在亞太地區，全職稅務人員台灣平均為2698人，在亞洲四小龍中居中，香港與韓國平均大約2500人，而新加坡則突破3000人。

至於稅務人員學歷方面，有20國的稅務人員稅務人員學士以上占比超過5成；其中泰國的稅務人員100％全是學士以上；而南韓大約是91％，台灣則是82％居於第三。

就服務年資來看，服務超過20年占比最高為中國大陸，達到67.2％、香港則也有54.1％，台灣和泰國都是超過43％，財政部解析從此分布來看稅務人員需要熟稔專業知識且需要經驗累積。

性別方面，台灣女性從事稅務比率相當高，占比有78.7％，是亞太平均的兩倍，而女性主管占全體主管的73.2％，兩比率均高於亞太鄰近國家、地區。

財政部表示，隨各國稅制結構不同，所需稅務人員配置互有差異。ADB資料顯示，我國稅收結構與南韓相近，所得稅約占3成居首位，其次為社會安全捐；中國大陸與泰國以消費稅最多，分別占4成1、5成5；日本以社會安全捐為主，占 4 成。