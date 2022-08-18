疫情加速消費型態改變，餐飲業者紛紛尋求科技服務解決營運難題，專精智慧餐飲POS系統的高雄新創肚肚，18日發表最新的「肚肚AppStore」，整合你訂、快一點、LINE、inline、Ocard、UberEats等線上點餐系統、後台金流等20家業者，及超過6千家餐飲業者，打造一站式餐飲生態系平台。

透過經濟部工業局「數位雲服務主題式研發補助計畫」支持，18日「肚肚AppStore」發表會包含經濟部次長陳正祺、高雄市長陳其邁、加工處長楊伯耕、經發局長廖泰祥、鴻海董事長特助暨發言人巫俊毅、AWS資深業務總監林元吉、一卡通董事長李懷仁及多位業界與會，共同推動台灣餐飲科技生態系發展。

陳其邁表示，肚肚整合不同的軟體業者，提供從會員、到點餐、到物流等各項的服務，可以說是最成功的一個整合平台，提供一個完整的解決方案，是到目前為止國內最有效率的平台，同時看好肚肚未來出海，能夠服務更多的不僅是台灣，甚至是全球的一個市場。

肚肚執行長孫和翊表示，台灣有近百間傳統POS，但多為封閉式系統，過去整合非常困難，肚肚成立後首先開發智慧餐飲POS系統，透過雲端整合線上、線下所有資訊，讓餐飲業者在一台iPAD上，就可以處理人、事、物與營運報表等大小事。

肚肚產品設計總監黃晟嘉表示，「肚肚AppStore」採App Store簡易直覺的使用體驗，打造一站式串接的平台，堪稱餐飲電商化。從找餐廳、排隊候位、線上點餐、餐桌管理、結帳、後台行銷分析、帳務管理等功能，全部All in one，整合線下店面與線上服務，滿足不同店家客製化智慧餐飲系統。

陳正祺指出，「數位雲服務主題式研發補助計畫」協助資服業者轉型或研發雲服務，協助中小微企業開拓新的商業模式，肚肚AppStore發揮以大帶小、青年創業、數位轉型、整合平台等多重功能，還能串連金流、廠商，肚肚透過雲端數據整合POS系統與第三方服務，是國內智慧餐飲服務標竿，未來經濟部將持續輔導更多業者申請，推動中小為企業加速數位轉型。(記者張雅雲/高雄報導)