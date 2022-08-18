不少老師都會以「我的媽媽」為題要求孩子作畫，但孩子天真無邪思考模式，常讓人啼笑皆非。一名網友分享孩子與眾不同的作品，寫實地畫出躺著滑平板的媽媽，就連雙下巴、擴大的鼻孔、眼睛都描繪得相當傳神，讓網友看了笑說：「傷害不大，但侮辱性極高」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片，一張孩子的畫作中，媽媽躺在枕頭上滑平板，穿著一襲黑色的連身洋裝，翹著二郎腿露出大半邊臀部，媽媽的神情更是維妙維肖，雙眼向上直盯著平板、鼻孔擴大甚至還擠出了雙下巴，最後更畫龍點睛地在腳指甲塗上紅色，並用黑筆在畫作的留白處寫下「我的媽媽」四個大字。

孩子寫實地畫出「我的媽媽」，不僅姿勢維妙維肖，表情也相當傳神。（圖／取自爆廢公社）

對於這幅媽媽「居家」模樣的畫作，原PO笑說，「請大家推薦一下料理（孩子）方式」。而貼文曝光後，也讓許多網友笑翻，紛紛留言，「孩子真的不會說謊」、「幹嘛處理，平常的表現小孩子很老實畫出來沒錯啊XD」、「看了一下現在的我，結果我也是這姿勢」、「傷害不大，侮辱性極高」。

除此之外，也有不少網友在貼文裡面標註自己的親友，認為這張圖和他們的日常生活相當貼切，「這我老婆吧」、「怎麼好像兒子的作品」、「我已經警告兒子，不可以把我畫成這樣！」。不過這張畫作上寫的是簡體字，也有人認為這是來自對岸孩童的創作。