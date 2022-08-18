58歲台灣超馬好手羅維銘去年參加「超越自我3100英里跑挑戰賽」拿下亞軍，今年8月25日將再度赴美國挑戰，儘管年過半百，羅維銘今（18日）強調，去年因好奇心參賽，今年特地加強耐熱訓練，改變以前的跑法，加上今年家人就是助手，盼可以奪得佳績。

民進黨立委陳明文、趙天麟為幫羅維銘加油打氣，今（18日）在立法院舉行「超馬立委力挺超馬老爹，祝福台灣之光跑出世界驕傲」記者會，邀各界一起為台灣之光加油打氣。

羅維銘表示，去年不知道自己能跑那麼遠，但對賽制感到好奇，所以遠赴美國抱持著感恩的心參加近5000公里的「超越自我3100英里跑挑戰賽」，他也鼓勵熱愛跑步的朋友，跑幾公里都不嫌少，只要靠著一步一腳印的練習，就能完成目標。

陳明文表示，自己每天跑步4至5公里，所以相當敬佩羅維銘每天跑100公里的毅力，同時也祝福羅維銘能成功奪冠，更希望熱愛超馬的朋友，能從加入慢跑活動開始，再慢慢跑到超馬比賽。

趙天麟說，身為曾經跑過100公里超級馬拉松的跑者，十分欽佩超馬老爹，此次記者會也邀請了將跑步當作運動的陳明文及聯合母子鱷魚與銳速運動醫學贊助10萬元來減輕超馬老爹於比賽旅途中的負擔，為台灣之光加油打氣，希望羅維銘能打破自己的紀錄，成功奪冠。