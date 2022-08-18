高雄醫學大學附設中和紀念醫院鼻喉科門診17日發生槍擊殺人案，受害人王男候診時遭到結怨多年的朱嫌行刑式槍決，當場倒臥血泊中，候診室瞬間變成犯罪現場，對於目擊民眾以及醫護人員都驚嚇不已。事發當下高醫副院長戴嘉言也表示，會對醫療同仁啟動關懷機制，未來的維安也會做加強，而民眾也表示雖發生憾事，但不會影響日後前往高醫就診。

高醫表示，在檢警調查完畢後已撤掉封鎖線，將事發椅子撤換掉後重新開放場域讓民眾前往看診，而內部員工的關懷機制從17日就已啟動，針對目擊民眾是否會有創傷，高醫也會依當日掛號民眾的身分資料，主動詢問是否需要做關懷。

對於發生嚴重槍擊案，是否會影響民眾前往高醫看診，民眾也表示，如果有必要的話還是會前往高醫，並表示去醫院是去看醫生，醫生不變、需要的資源不變，不會因為發生這件事就覺得高醫怎麼樣，就是一個單一事件，到哪都有可能會遇到意外，所以不會特別排斥。