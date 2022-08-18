「GIA娛樂城」網站截圖。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

月前24歲高姓男子在娛樂城網站，打著「老師帶你上車」、「精準下注」等口號誘騙賭客們上鉤，將錢匯入高男提供下注網站，跟著「老師」下注賺錢，待想提領時錢拿不回來憤而報警。警方獲報經查下注網站為境外，與全球反詐騙組織合作，將高男與車手等15人逮捕。初步估算高男等人詐騙金額逾3億元，被害人超過3000人。將高男等人依詐欺罪、洗錢防制法等罪移送高雄地方檢察署偵辦。

高男等人先在娛樂城內撒布廣告，稱自己是賭博老師，宣傳著「老師帶你上車」、「精準下注賺錢」等口號，吸引不少賭客上鉤，再與4名機房人員分工，負責接待賭客、代客下注等操作，提供「GIA娛樂城」網站供賭客們「下注跟單」，待賭客們點進網站並匯款到網站連結的人頭帳戶時，再吩咐車手等10人取款，並隨即將錢匯到境外。

等到賭客想要將錢要回時，高男等機房人員以出金需要內部程序、支付解倉費等理由拖延，等到賭客們愈想愈不對勁時，用Line聯繫高男等人卻遭到刪除好友，網站也隨之撤銷。

刑事局南部打擊犯罪中心獲報經查「GIA娛樂城」IP包含新加坡，與駐新加坡聯絡組、全球反詐騙組織合作，確定機房就在台灣。

據了解，高男等人曾規避查緝，多次換機房據點，但還是在警方數月追查下鎖定高雄市前鎮區南天街某高級住宅大樓，今年4月26日埋伏查獲當時正在進行詐騙高男等4人；警方後續於8月14日再查獲10名車手。初步估算高男等人詐騙金額逾3億元，被害人超過3000人。將高男等人依詐欺罪、洗錢防制法等罪移送法辦。