錼創科技-KY（6854）掛牌首日，挾著創新板第一檔上市股票的氣勢，股價跳空漲停一價到底，終場收在115.5元，漲停委買單量達786張，而隨著股價順利上演蜜月行情，錼創的市值突破百億，達123.59億元，相關大股東持股市值大增。

Micro LED廠錼創科技18日以每股105元掛牌，由於具有指標意義，證交所董事長林修銘親自出席錼創科技的掛牌典禮，而錼創股價也跟著上演慶祝行情，順利拉出第一根漲停板，終場以漲停板價位115.5元作收，掛牌首日成交量497張。

錼創上市之後資本額達10.7億元，由於持股大股東依照規定，必須鎖住持股二年，經過本次現金增資，法人估計，在外流通籌碼僅4,000多張，籌碼戰將決定錼創未來股價走向。

錼創已經成立八年，過去幾年因投入大量研發資源，致財報仍呈現赤字，但是赤字幅度邁向收斂，去年每股淨損達14.14元，錼創雖未出具今年度的財測，不過法人圈估計，隨著營收呈現高角度成長，錼創今年度可望再次大幅度收斂虧損，預期每股淨損可望進一步銳減至7～8元，相當於銳減50％。

錼創因掛創新板，上市首日就有10％漲跌幅限制，且主管機關對創新板的投資人也有條件限制，基金與創投必須有二年衍生性金融商品的投資經驗；一般投資人必須有二年以上的投資經驗，且須付財力證明。

錼創科技董事長李允立預期，錼創未來幾年維持高速成長，今年即使總體經濟變數仍多，但是高階領域似不受影響，他預期2023年的營收增幅可能更高；李允立也表示，大尺寸Micro LED如TV、大型顯示看板；以及車用面板、元宇宙的Micro Display為未來三大成長動能，其中家用的高階TV可望最快進入爆發期。