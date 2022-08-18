運動風氣興盛，不僅年輕族群追求身型健美，銀髮族也相信「要活就要動」的觀念，瞄準健康意識抬頭，台南晶英酒店將於8月27日舉辦首場以運動為主題的「夏港開跳」活動，重磅邀請全台各地共9位名師，以跨時代中文及台語歌曲串場，搭配有氧舞蹈進行活力燃脂的帶動派對，人人穿上復古的台式風格花襯衫或吊嘎，在熱情音樂與歡呼聲中，感受舞動樂趣，單人入場費550元，3人揪團同行優惠價1500元，報名再贈超值運動福袋。

「夏港開跳」活動時間為下午2點至4點鐘，2小時內舞力全開，燃燒卡路里，台南晶英貼心備有Silks Dance無敵補給福袋，報名者能獲得人氣贈品包含等滲透壓且低熱量的「黑松FIN補給飲料」、健康飽足「SOYJOY大豆營養棒」、清新舒爽「MATCH瑪綺機能氣泡飲」、一秒順涼Tiger虎牌冰釀涼感毛巾、質感香氛10/10 HOPE試用品、髮圈界的精品 L. ERICKSON彈力髮圈官網購物優待券、府城最美健身房「MOVEWELL動動好」單人教練課程體驗券、零廚藝媳婦救星「金蘭食品宅宅醬」以及台南晶英囍字礦泉水等通通大方送。

報名的人除了能獲贈上述的福袋，還有機會抽中台南晶英海東客房住宿券、水晶廊酒吧36計調酒SHOT盤、杜樂麗花園下午茶、L. ERICKSON桶裝彈力髮圈、日本原裝進口「賢者之食桌」膳食纖維等大獎；此外，為體貼追隨名師的死忠粉絲，台南晶英也設計活動當日官網住房專案，入住12坪海東客房含入場憑證，再加贈專為亞洲女性設計時尚潮流運動品牌「MOLLIFIX瑪莉菲絲」雙色瑜珈墊乙只，兩人成行每晚9999元，搭配高鐵聯票再享車票75折優惠。

「夏港開跳」活動若搭配住房，就贈送MOLLIFIX瑪莉菲絲」雙色瑜珈墊乙只。（台南晶英酒店提供）