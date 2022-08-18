苗栗市農會主辦「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，今年已邁入第9年，18、19日連續2天舉行評鑑競賽，全縣有29位茶農參賽，預計評選出特等獎等57個獎項，也盼透過評鑑賽提升「貓裏紅」紅茶品質與知名度。

苗栗市南勢八甲茶產業早年享譽盛名，但隨著時代流轉，茶產業慢慢沒落，製茶師傅更因歲月凋零、面臨斷層，苗市農會為振興當地茶葉，2013年在水保局、茶改場跟苗縣府等單位挹注下，推動茶園肥培管理跟病蟲害防治，並舉辦優質紅茶評鑑，使茶農技術精進，更打響「貓裏紅」品牌跟知名度，讓八甲茶產業重新復甦。

「貓裏紅」紅茶評鑑也成為當地茶界盛事，昨天盛大登場，全縣茶農拿出品質最優的茶葉競賽。評分標準包括外觀、香氣與色澤等項目，預計評選出特等獎1名、頭等獎7名、金質獎12名、銀質獎16名、銅質獎21名，評選結果將在今天出爐。

市農會總幹事謝錦明表示，辦理紅茶評鑑能夠全面提升茶農的種茶技術，而且參賽者都得經農藥殘留檢驗全數合格，他也期待藉此打響「貓裏紅」知名度，也能提高在地茶農的紅茶品質跟價格，來增加茶農收益，讓茶產業可以永續。

另外，農會除舉辦紅茶評鑑，今天還有茶皂DIY活動，貓裏紅體驗茶坊也開放給現場民眾體驗採茶、萎凋、揉捻、發酵等製茶流程。獲獎茶農暫定9月頒獎，屆時還有假日農夫市集跟社區小舖開幕活動。