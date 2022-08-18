謝京穎大學念的就是服裝設計，參加設計大賞喊圓夢了。（民視提供）

張家瑋穿了15公分的高跟鞋，挑戰名模。（民視）

有「真人版娜美」封號的8點檔演員張家瑋與「8點檔小甜心」謝京穎參加南臺灣最具指標性的時尚盛典，第3屆「2022 KFA高雄時尚大賞」擔任嘉賓，共同揭曉入圍名單。

張家瑋表示這一次穿了15公分的高跟鞋挑戰飾演超級名模，雖然有175公分了，但還是不及實際模特兒的高度，不過時尚是一種態度，不論身高，都能穿出屬於自己的時尚品味。謝京穎大學是唸服裝設計，這次可以參與高雄時尚大賞讓她真正圓夢了。

高雄市政府青年局指出，昨(17)日由局長張以理、評審長王聖芬、國際設計師Daniel Wong(黃偉豪)、浤圃建設蘇姿菁總經理、JO MODEL時尚香氛品牌創辦人蔡汶萱，及凱渥名模、民視藝人張家瑋、謝京穎等現場來賓共同揭曉入圍名單，經評審初選共選出11組優秀新銳設計師角逐決賽，有機會拿下首獎新台幣30萬元，總獎金高達一百萬的競賽獎金。

評審長王聖芬表示，本次初賽和潘怡良、林薇、董亭言、劉子超、劉為麟擔任評審團，共同完成一道大難題，本屆作品優秀眾多，評審需從上百組優秀作品選出10組入圍，競爭相當激烈！

經評選團一致決議選出11組隊伍入圍決賽，大讚今年設計水準相當高，更提到台灣時尚產業較缺乏曝光的資源，感謝「高雄時尚大賞」整合產學連結，透過大型競賽提升品牌能見度，刺激台灣時尚產業。

18日還有代表台灣參加《亞洲超級名模生死鬥》奧地利超模白彌兒(Mia)等知名藝人穿著歷屆入圍作品登場，呼應高雄時尚大賞持續發掘新銳設計師，積極培育時尚設計人才落地發展。

青年局局長張以理表示，高雄時尚大賞是為實現青年設計創業理想，並解決競賽止於決賽之痛點，青年局積極引介、媒合入圍設計師以多元管道、多樣平台持續曝光，邀請年輕世代大膽創新打造有感設計。

今日有眾多重量級嘉賓出席記者會相挺，在全台唯一冷戰遺跡，融合當代藝術與歷史文化地標「永添藝術·金馬賓館當代美術館」知性時尚走秀，用行動支持新銳設計師，也感謝高雄在地品牌浤圃建設股份有限公司，響應加碼祭出企業特別獎，讓本次入圍組數達到11組之多，除了獎金之外更可以爭取設計企業制服機會，同時讓產業與學界搭起重要橋梁迅速對接企業，一同豐富青年時尚履歷。

青年局表示，決賽評審陣容搶先公開，有跨界巨星黃子佼、雙金影帝莊凱勛、永續設計師 JUST IN XX 周裕穎、國際設計師Daniel Wong(黃偉豪)，以及產業界代表漢神百貨董事長侯嘉騏等，跨界更具公信力。

「高雄時尚大賞」從9月到11月會有一系列精采活動接連展開，包含串聯特色品牌店家推出「新銳時尚週」，多家品牌及質感店家參與推出優惠折扣及好康活動來響應，第三屆入圍名單及更多活動資訊，請上「高雄市政府青年局」官網或活動粉專(https://reurl.cc/aGkr9Z) 瀏覽查詢。