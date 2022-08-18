確定沒在偷臭小智？前新竹市長林智堅原參選桃園市長，但身陷論文門及球場門雙風暴而退選，其間同黨立委高嘉瑜曾拋「一屍五命」說引爭議，後來幫林智堅緩頰時也常被網友酸「是不是在偷臭？」。高嘉瑜今(18日)在《新聞大白話》節目中肯定林智堅新竹市政績，但被在座來賓拿新竹球場落漆質疑時，她脫口說出林智堅可能是「呷緊弄破碗」，但仍肯定他將設計美學、城市美學引入新竹的貢獻。

高嘉瑜表示，「我在念國發所是2002年，我比較早，我早了林智堅十幾年；他論文好像是2017年左右，我是2005年就畢業了，所以我不知道他們之後上課的狀況，但我們那時候上課是，人數不多嘛，因為碩士班人數不多，所以沒有遇過什麼不是班上同學的人來上課，當然可能會有一些人去旁聽，但是人數很少，老師應該都認識來上課的同學，所以你很難翹課或是等等的。」

高嘉瑜(左)談到自己念國發所早林智堅(中)十幾年時，不禁笑了出來。（圖／取自《新聞大白話》）

「當然對於林智堅而言，他在新竹市長任內的表現，確實是得到市民的支持，他才能夠高票再連任，滿意度也一直都很高。」高嘉瑜說，「所以我覺得用一件事情去抹煞他在新竹市的表現，對他確實是不公平。那問題就是說他的學歷，或他的論文的問題，就變成說他自己要去捍衛他的清白，那現在他也表明說，他退選就是要在另外一個戰場來努力，捍衛自己論文的清白。」

高嘉瑜指出，「那接下來大家也會檢視，林智堅的政治路如果要繼續的話，無論如何這場論文之戰都會再被提起，就是你捍衛得如何等等；所以他自己也要想清楚說，對於這個論文的疑雲，不要變成是一個羅生門，而是之後他如何挽回大家對他的信心，這個非常重要。」

「當然對行政首長來說，能力、誠信都比學歷來得重要。」高嘉瑜說，「所以我覺得林智堅已經有證明他的能力了，那接下來其它的部分，林智堅可能還要多努力，如何讓大家覺得說，這個部分對林智堅來講重不重要啦，我是覺得說，學歷或許也不是這麼重要，只是如何面對這個事情有一個好的結果。」

這時身旁來賓陳揮文吐嘈說：「高委員，那個新竹球場爛成這樣子，證明了林智堅的能力？」高嘉瑜表示，「我們當然是要檢討自己，所以才對林智堅的選情造成一定的影響嘛；問題是他過去在新竹市的政績、改造等等，大家也確實是有目共睹；所以在球場的部分，是不是確實是『呷緊弄破碗』，還是為了急於開幕說『新竹球場不一樣了』，但後來是反效果，這大家也都看到了，這件事情確實也是對他有傷。但過去他在新竹市任內的表現，把這些設計美學、城市美學引入新竹，這確實也是大家都有看到。」