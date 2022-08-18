新聞主播沈泳吟擁有姣好外貌和清晰口條，過去負責11點深夜新聞四年多，成功累積出良好的觀眾口碑，近期還將挑戰娛樂新聞，趁著颱風未抵台攪局之前，她跟友人相約出海到龜山島附近的牛奶湖，罕見解放美好胴體，誠意十足地曬出「戰袍泳裝照」，造福男網友眼睛，激動對她笑喊：「攝影需要暈船藥」。

沈泳吟自打進軍娛樂新聞後，她的身體也變成「流量密碼」，在龜山島換去正裝主播打扮，改穿寬鬆上衣和性感小褲，大方秀出雪肌及修長美腿，在船上興奮拍多張美照，其中她還曾爬到船頭邊緣，雙腳懸掛在空中，沈泳吟朝天比出勝利ya手勢，盤起包包頭的她，顯得心情非常地愉悅。

沈泳吟為扛娛樂流量脫去外衣。(圖/沈泳吟 fb)

沈泳吟穿泳裝划船的姿勢很美。(圖/沈泳吟 fb)

而沈泳吟另一組照片更加犯規，她下海玩sup(立式槳板運動)，只穿了件灰色內衣、秀出雪白事業線，本就身材纖細的她，乘坐在粉紅色的小船，雙手扶槳賣力划動，認真的模樣很有魅力，而在沈泳吟划累了以後，她更是乾脆躺下休息，在空拍機的拍攝下，即使遠拍仍把她的身體線條拍得十分清楚、美麗。

沈泳吟累了躺在船上，顯得她的悠閒好心情。(圖/沈泳吟 fb)

沈泳吟透露，坐船來回要2小時以及得自備暈船藥，讓網友笑著歪樓攝影師拍她才需要。(圖/沈泳吟 fb)

事實上，沈泳吟透露，抵湖後想玩sup(立式槳板運動)，還得依照天氣狀況決定。不僅浪不能太大，海象要盡量穩定，而且還要有出大太陽，才會有好照片。另外，她也透露，到牛奶湖一趟得坐船，來回就耗費2小時，建議得準備暈船藥，讓網友馬上歪樓，笑喊：「攝影師要吃暈船藥啦！拍這麼美的主播肯定暈到不行啊！」