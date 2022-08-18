苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天18日新增新冠肺炎本土確診663例，其中男性336人、女性327人，年齡分布1歲以下至93歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例10萬4347人，人口占比確診率達19.5％。

縣長徐耀昌說，縣內各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，仍應打好打滿，以維自我防護力。疫情多變，防疫不鬆懈，平時仍應戴好口罩，勤洗手消毒，注意個人衛生。守護自己及家人健康，共同維護社區安全防線。